Реакция американского президента Джо Байдена на проходящие в республиках Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областях референдумы является абсолютно предсказуемой. Об этом Лайфу рассказал политолог Александр Асафов. Он отметил, что Штаты будут отрицать и всячески дискредитировать референдум, поскольку речь идёт о защите жизни людей, которых ежедневно атакует Киев.

"Мы видим, что международное законодательство диктуется, когда это выгодно американцам. Несмотря на все международные правовые обстоятельства, задача [американцев] — подвергнуть любой критике свободное волеизъявление граждан Донецкой и Луганской народных республик, а также освобождённых территорий Херсонской и Запорожской областей", — отметил эксперт.

Если раньше в США заявляли о невозможности проведения референдумов, мол, люди не захотят присоединяться к России, то теперь, когда голосование началось, американцы стали придираться к "несуществующим правовым обстоятельствам". Таким образом, как указал Асафов, Вашингтон вновь демонстрирует ставшую уже привычной политику двойных стандартов. А референдумы в освобождённых регионах, безусловно, противоречат американской политической позиции, резюмировал собеседник.