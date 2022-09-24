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24 сентября, 17:10

"Законодательство диктуется, когда это выгодно": Реакцию Байдена на референдумы назвали предсказуемой

Политолог Асафов счёл предсказуемой реакцию Байдена на референдумы

Реакция американского президента Джо Байдена на проходящие в республиках Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областях референдумы является абсолютно предсказуемой. Об этом Лайфу рассказал политолог Александр Асафов. Он отметил, что Штаты будут отрицать и всячески дискредитировать референдум, поскольку речь идёт о защите жизни людей, которых ежедневно атакует Киев.

"Мы видим, что международное законодательство диктуется, когда это выгодно американцам. Несмотря на все международные правовые обстоятельства, задача [американцев] подвергнуть любой критике свободное волеизъявление граждан Донецкой и Луганской народных республик, а также освобождённых территорий Херсонской и Запорожской областей", — отметил эксперт.

Если раньше в США заявляли о невозможности проведения референдумов, мол, люди не захотят присоединяться к России, то теперь, когда голосование началось, американцы стали придираться к "несуществующим правовым обстоятельствам". Таким образом, как указал Асафов, Вашингтон вновь демонстрирует ставшую уже привычной политику двойных стандартов. А референдумы в освобождённых регионах, безусловно, противоречат американской политической позиции, резюмировал собеседник.

США пригрозили России "серьёзными издержками" после референдумов

США пригрозили России "серьёзными издержками" после референдумов

Ранее Лаф сообщал, что Байден пригрозил ужесточить санкции против России из-за референдумов. Американский лидер отметил, что "попытки присоединить части Украины силой" являются вопиющим нарушением международного права, включая Устав ООН.

Обложка ©

Flickr / Whitehouse

Наталья Исакова

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