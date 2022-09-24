Турчак и Пасечник посетили участки референдума в Краснодоне и Луганске

Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник посетили участки референдума по вхождению в состав России в Краснодоне и Луганске. Об этом Турчак заявил в телеграм-канале.

"Везде праздничная атмосфера. Голосование проходит спокойно. Всё прозрачно и открыто, добровольно, в чём уже смогли убедиться и иностранные наблюдатели. Люди идут на участки с воодушевлением. Мы это видели сегодня сами, и то же самое сообщают наши коллеги из других территорий", — написал он.

По словам Турчака, жители Донбасса участвуют в референдуме, потому что желают мира, безопасности, защиты и спокойной жизни. Вице-спикер Совфеда отметил, что они больше не хотят терпеть притеснений и бояться разговаривать на русском языке. При этом во второй день голосования на участках людей больше, чем в первый, подчеркнул Турчак.