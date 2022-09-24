Турчак и Пасечник посетили участки референдума в Краснодоне и Луганске
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Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник посетили участки референдума по вхождению в состав России в Краснодоне и Луганске. Об этом Турчак заявил в телеграм-канале.
"Везде праздничная атмосфера. Голосование проходит спокойно. Всё прозрачно и открыто, добровольно, в чём уже смогли убедиться и иностранные наблюдатели. Люди идут на участки с воодушевлением. Мы это видели сегодня сами, и то же самое сообщают наши коллеги из других территорий", — написал он.
По словам Турчака, жители Донбасса участвуют в референдуме, потому что желают мира, безопасности, защиты и спокойной жизни. Вице-спикер Совфеда отметил, что они больше не хотят терпеть притеснений и бояться разговаривать на русском языке. При этом во второй день голосования на участках людей больше, чем в первый, подчеркнул Турчак.
Он добавил, что жители долго ждали этого момента, а свой выбор сделали уже давно. Сейчас он закрепляется юридически, отметил парламентарий. До вступления республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ остаются считанные дни, заключил Турчак.
Как сообщал Лайф, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября, они продлятся до 27 сентября. Первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых участках и путём адресного обхода жителей, а в последний день откроются избирательные участки. Сделано это для безопасности. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко ранее заявила, что референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях соответствуют Уставу ООН.
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