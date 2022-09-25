В Японии рассказали, куда долетела ракета КНДР
Министр обороны Японии: Северокорейская ракета пролетела 400 километров
Запущенная Северной Кореей баллистическая ракета поднялась до высоты примерно 50 километров, пролетела около 400 километров, после чего упала в море. Об этом заявил министр обороны Японии Ясукадзу Хамада.
"Ракета упала за пределами исключительной экономической зоны нашей страны в Японском море", — сказал он журналистам.
Хамада добавил, что японские военные продолжают анализ информации. От комментариев по поводу предполагаемых характеристик ракеты он воздержался.
Лайф писал, что 9 сентября Северная Корея провозгласила себя ответственным ядерным государством. Соответствующий закон в числе прочего закрепляет за государством право нанесения превентивного ядерного удара по противнику в том случае, если угроза покажется Пхеньяну неизбежной.