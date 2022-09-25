В Японии рассказали, куда долетела ракета КНДР

Запущенная Северной Кореей баллистическая ракета поднялась до высоты примерно 50 километров, пролетела около 400 километров, после чего упала в море. Об этом заявил министр обороны Японии Ясукадзу Хамада.

"Ракета упала за пределами исключительной экономической зоны нашей страны в Японском море", — сказал он журналистам.

Хамада добавил, что японские военные продолжают анализ информации. От комментариев по поводу предполагаемых характеристик ракеты он воздержался.