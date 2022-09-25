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24 сентября, 23:42

В Японии рассказали, куда долетела ракета КНДР

Министр обороны Японии: Северокорейская ракета пролетела 400 километров

Запущенная Северной Кореей баллистическая ракета поднялась до высоты примерно 50 километров, пролетела около 400 километров, после чего упала в море. Об этом заявил министр обороны Японии Ясукадзу Хамада.

"Ракета упала за пределами исключительной экономической зоны нашей страны в Японском море", — сказал он журналистам.

Хамада добавил, что японские военные продолжают анализ информации. От комментариев по поводу предполагаемых характеристик ракеты он воздержался.

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Лайф писал, что 9 сентября Северная Корея провозгласила себя ответственным ядерным государством. Соответствующий закон в числе прочего закрепляет за государством право нанесения превентивного ядерного удара по противнику в том случае, если угроза покажется Пхеньяну неизбежной.

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"Нодон Синмун"

Андрей Григорьев

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