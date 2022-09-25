Врач назвала пять прививок, необходимых диабетикам

Люди с диабетом подвержены более высокому риску инфекционных заболеваний. Таким пациентам особенно важна вакцинация. Об этом заявила эндокринолог Анастасия Попович.

Врач рассказала "Газете.ru", что у человека с диабетом повышается риск получить серьёзное заболевание и осложнения после него, поскольку диабет мешает организму бороться с инфекциями.

По словам Анастасии Попович, людям с диабетом надо сделать стандартные прививки из российского календаря обязательных вакцинаций: от пневмококковой инфекции, от полиомиелита, от гепатита B, от дифтерии, коклюша и столбняка, против опоясывающего лишая. Но есть важное уточнение по пневмококковой вакцине.

"Помимо обязательной для всех пневмококковой конъюгатной вакцины детям с СД-1 стоит сделать пневмококковую полисахаридную вакцину из-за риска инвазивного пневмококкового заболевания", — отметила медик.

По словам врача, нужно ежегодно делать прививку от гриппа. Она добавила, что дети с диабетом должны получать инъекционную вакцину, а не живую интраназальную. Также важно вакцинироваться и от коронавируса. Эксперт отметила: у пациентов со вторым типом сахарного диабета риски осложнений намного выше, чем у пациентов с диабетом первого типа.