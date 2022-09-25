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24 сентября, 23:09

Врач назвала пять прививок, необходимых диабетикам

Эндокринолог Попович перечислила прививки, необходимые людям с диабетом

Люди с диабетом подвержены более высокому риску инфекционных заболеваний. Таким пациентам особенно важна вакцинация. Об этом заявила эндокринолог Анастасия Попович.

Врач рассказала "Газете.ru", что у человека с диабетом повышается риск получить серьёзное заболевание и осложнения после него, поскольку диабет мешает организму бороться с инфекциями.

По словам Анастасии Попович, людям с диабетом надо сделать стандартные прививки из российского календаря обязательных вакцинаций: от пневмококковой инфекции, от полиомиелита, от гепатита B, от дифтерии, коклюша и столбняка, против опоясывающего лишая. Но есть важное уточнение по пневмококковой вакцине.

"Помимо обязательной для всех пневмококковой конъюгатной вакцины детям с СД-1 стоит сделать пневмококковую полисахаридную вакцину из-за риска инвазивного пневмококкового заболевания", — отметила медик.

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По словам врача, нужно ежегодно делать прививку от гриппа. Она добавила, что дети с диабетом должны получать инъекционную вакцину, а не живую интраназальную. Также важно вакцинироваться и от коронавируса. Эксперт отметила: у пациентов со вторым типом сахарного диабета риски осложнений намного выше, чем у пациентов с диабетом первого типа.

Ранее Лайф рассказывал об открытии итальянских учёных. Они выяснили, что употребление стакана молока и йогурта ежедневно снижает риск развития диабета II типа.

Обложка ©

Агентство "Москва"

Илья Лапушенко
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