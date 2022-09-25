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24 сентября, 22:44

В России придумали, как бороться с "инфоцыганами"

Минтруд предложил ввести стандарты для бизнес-тренеров

Минтруд предложил ввести в стране стандарты для работы бизнес-тренеров, которых зачастую в народе называют инфоцыганами. Ведомство считает, что критерии нужно закрепить в Реестре областей и видов профессиональной деятельности. Стандарты уже подготовлены, в них предусмотрены инструменты проверки знаний, профессионального мастерства в заданных областях. К функциям коучера предлагается отнести проведение обучения, управление им и методическое обеспечение.

"Несмотря на то что новейшей российской экономике вот уже 30 лет и бизнес-обучение в той или иной степени в ней всегда присутствовало, такой профессии до сих пор нет. И это выглядит как-то странно. В эпоху тотального "успешного успеха" и продавцов своих способностей из социальных сетей этого явно недостаточно", — сказала газете "Известия" ректор Международного института менеджмента объединений предпринимателей Анна Палагина.

В качестве механизма проверки предлагается использовать квалификационный экзамен. Для проведения бизнес-тренингов потребуется высшее образование и опыт практической работы не менее года. Эксперты уточняют, что в качестве подтверждения квалификации не подойдут трёхмесячные курсы никому не известных образовательных учреждений. И знания нужны будут именно из той области, в которой тренер практикует, так как сейчас появились не просто обучающие бизнесу, но и коучи – врачи, психологи и даже "люди, которые за деньги учат мечтать".

Сумму ущерба от таких историй за один год оценивают в 1,26 миллиарда рублей. Вернуть людям удаётся лишь 2%. Нужны также какие-то дополнительные полномочия для правоохранительных органов по борьбе с этим явлением, считают эксперты.

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Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

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