КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря. Об этом информирует южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея.

Лайф писал, что 9 сентября Северная Корея провозгласила себя ответственным ядерным государством. Соответствующий закон в том числе закрепляет за государством право нанесения превентивного ядерного удара по противнику в том случае, если угроза покажется Пхеньяну неизбежной.