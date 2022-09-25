КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря. Об этом информирует южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея.
"Северная Корея запустила неустановленную баллистическую ракету в направлении Восточного (Японского. — Прим. Лайфа) моря", — сообщает агентство.
Лайф писал, что 9 сентября Северная Корея провозгласила себя ответственным ядерным государством. Соответствующий закон в том числе закрепляет за государством право нанесения превентивного ядерного удара по противнику в том случае, если угроза покажется Пхеньяну неизбежной.
"Нодон Синмун"