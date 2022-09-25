Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала губернаторов обеспечить частичную мобилизацию согласно критериям, которые были озвучены изначально. Призыв опубликован в телеграм-канале спикера.

"Считайте, что обращаюсь лично: если необходимо, круглосуточно семь дней в неделю будьте в постоянном контакте с военкомами, на прямой связи с региональными омбудсменами и представителями общественности, но обеспечьте реализацию частичной мобилизации в полном и абсолютном соответствии объявленным критериям. Без единой ошибки!" — призвала Матвиенко.

Спикер подчеркнула, что в такой чувствительной теме не должно быть разночтений и субъективного применения правил. Матвиенко напомнила, что появляются сообщения о некорректных случаях мобилизации. Военкоматы набирают людей, "очевидно не подпадающих под заявленные ранее военным руководством России правила отбора".

"Создаётся впечатление, что где-то допускают, что быстро отчитаться важнее, чем качественно выполнить важную государственную задачу. Такие перегибы абсолютно недопустимы. И, считаю, совершенно справедливо вызывают резкую реакцию в обществе", — отметила спикер.

Сенатор добавила, что народ должен видеть ответственность власти, чувствовать "открытость и справедливость всех её действий".