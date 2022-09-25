Матвиенко обратилась к губернаторам по поводу мобилизации
Матвиенко призвала губернаторов проводить мобилизацию "без единой ошибки"
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала губернаторов обеспечить частичную мобилизацию согласно критериям, которые были озвучены изначально. Призыв опубликован в телеграм-канале спикера.
"Считайте, что обращаюсь лично: если необходимо, круглосуточно семь дней в неделю будьте в постоянном контакте с военкомами, на прямой связи с региональными омбудсменами и представителями общественности, но обеспечьте реализацию частичной мобилизации в полном и абсолютном соответствии объявленным критериям. Без единой ошибки!" — призвала Матвиенко.
Спикер подчеркнула, что в такой чувствительной теме не должно быть разночтений и субъективного применения правил. Матвиенко напомнила, что появляются сообщения о некорректных случаях мобилизации. Военкоматы набирают людей, "очевидно не подпадающих под заявленные ранее военным руководством России правила отбора".
"Создаётся впечатление, что где-то допускают, что быстро отчитаться важнее, чем качественно выполнить важную государственную задачу. Такие перегибы абсолютно недопустимы. И, считаю, совершенно справедливо вызывают резкую реакцию в обществе", — отметила спикер.
Сенатор добавила, что народ должен видеть ответственность власти, чувствовать "открытость и справедливость всех её действий".
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
Также Лайф рассказывал, что накануне глава государства утвердил поправки в Уголовный кодекс РФ, касающиеся военной службы. Так, например, отныне тюремным сроком будет наказываться дезертирство, мародёрство и отказ выполнять приказы командования.
kremlin.ru