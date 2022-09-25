Криштиану Роналду разбили нос в матче Лиги наций

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду получил травму лица в матче группового этапа Лиги наций. Столкновение случилось с вратарём сборной Чехии Томашем Вацликом. Инцидент имел место в начале первого тайма встречи в Праге.

Верховая борьба за мяч произошла после подачи Роналду в штрафную хозяев поля. В этот момент Вацлик и попал португальскому форварду рукой по лицу. Пришлось прибегнуть к помощи медиков. Дело ограничилось заклеиванием носа лейкопластырем, после чего знаменитый футболист "Манчестер Юнайтед" смог вернуться в игру.

В итоге португальцы разгромили Чехию: счёт на табло к исходу матча был 4:0.