Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации студентам очной и вечерней форм обучения
Студентов очной формы обучения, а также обучающихся на вечерней форме (очно-заочная), получающих образование в российских вузах и колледжах, не будут призывать к военной службе в рамках частичной мобилизации. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Согласно документу, отсрочка будет предоставлена лишь тем студентам, которые получают высшее образование впервые.
Ранее глава государства также утвердил поправки в Уголовный кодекс РФ, касающиеся военной службы. Так, например, отныне тюремным сроком будет наказываться дезертирство, мародёрство и отказ выполнять приказы командования.
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