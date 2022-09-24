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24 сентября, 18:36

Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации студентам очной и вечерней форм обучения

Студентов очной формы обучения, а также обучающихся на вечерней форме (очно-заочная), получающих образование в российских вузах и колледжах, не будут призывать к военной службе в рамках частичной мобилизации. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, отсрочка будет предоставлена лишь тем студентам, которые получают высшее образование впервые.

Ранее глава государства также утвердил поправки в Уголовный кодекс РФ, касающиеся военной службы. Так, например, отныне тюремным сроком будет наказываться дезертирство, мародёрство и отказ выполнять приказы командования.

Путин подписал закон о единых общеобразовательных программах в школах

Путин подписал закон о единых общеобразовательных программах в школах

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Kremlin.ru

Максим Плетнёв
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