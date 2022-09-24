В Запорожье и Херсонщине явка на референдумах за два дня составила 35,34% и 31,79%

Явка на референдуме в Херсонской области по вхождению в состав России по итогам двух дней голосования составила более 31%. Об этом сообщила председатель регионального избиркома Марина Захарова.

"Завершился второй день голосования на референдуме в Херсонской области, и явка избирателей нарастающим итогом составила 31,79% от списочного состава избирателей", — сказала она в разговоре с журналистами.