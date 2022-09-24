В Запорожье и Херсонщине явка на референдумах за два дня составила 35,34% и 31,79%
Явка на референдуме в Херсонской области по вхождению в состав России по итогам двух дней голосования составила более 31%. Об этом сообщила председатель регионального избиркома Марина Захарова.
"Завершился второй день голосования на референдуме в Херсонской области, и явка избирателей нарастающим итогом составила 31,79% от списочного состава избирателей", — сказала она в разговоре с журналистами.
В Запорожской области свой голос отдали 35,54% избирателей. Об этом сообщила председатель местной избирательной комиссии Галина Катющенко. По её словам, каких-либо нарушений порядка в течение двух дней референдума не было.
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Напомним, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября, они продлятся до 27 сентября. Первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых участках и путём адресного обхода жителей, а в последний день откроются избирательные участки. Сделано это для безопасности. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко ранее заявила, что референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях соответствуют Уставу ООН.
ТАСС / Донат Сорокин