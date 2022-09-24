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24 сентября, 17:55

Процедура включения освобождённых территорий в состав РФ может состояться 30 сентября

ТАСС: Процедура присоединения освобождённых территорий к РФ может состояться 30 сентября

Процедура вхождения республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России может состояться 30 сентября. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в нижней палате парламента.

"С учётом предварительных результатов на референдумах и готовности РФ признать результаты, скорее всего, уже 30 сентября состоится процедура вхождения [освобождённых] территорий", — приводит агентство слова неназванного собеседника.

Также он не исключил, что президент РФ Владимир Путин примет участие в торжественной процедуре включения новых субъектов в состав нашего государства.

Проекты о присоединении освобождённых территорий могут внести в Госдуму 28 сентября

Проекты о присоединении освобождённых территорий могут внести в Госдуму 28 сентября

Как сообщал Лайф, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября, они продлятся до 27 сентября. Первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых участках и путём адресного обхода жителей, а в последний день откроются избирательные участки. Сделано это для безопасности. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко ранее заявила, что референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях соответствуют Уставу ООН.

Обложка ©

ТАСС / Бобылев Сергей

Наталья Исакова

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