Процедура включения освобождённых территорий в состав РФ может состояться 30 сентября
ТАСС: Процедура присоединения освобождённых территорий к РФ может состояться 30 сентября
Процедура вхождения республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России может состояться 30 сентября. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в нижней палате парламента.
"С учётом предварительных результатов на референдумах и готовности РФ признать результаты, скорее всего, уже 30 сентября состоится процедура вхождения [освобождённых] территорий", — приводит агентство слова неназванного собеседника.
Также он не исключил, что президент РФ Владимир Путин примет участие в торжественной процедуре включения новых субъектов в состав нашего государства.
Как сообщал Лайф, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября, они продлятся до 27 сентября. Первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых участках и путём адресного обхода жителей, а в последний день откроются избирательные участки. Сделано это для безопасности. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко ранее заявила, что референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях соответствуют Уставу ООН.
ТАСС / Бобылев Сергей