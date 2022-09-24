Процедура включения освобождённых территорий в состав РФ может состояться 30 сентября

Процедура вхождения республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России может состояться 30 сентября. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в нижней палате парламента.

"С учётом предварительных результатов на референдумах и готовности РФ признать результаты, скорее всего, уже 30 сентября состоится процедура вхождения [освобождённых] территорий", — приводит агентство слова неназванного собеседника.