Дуров: Telegram по требованию Apple удалил русскоязычные каналы, связанные с Белоруссией

Мессенджер Telegram удалил ряд русскоязычных каналов, которые связаны с Белоруссией. Об этом заявил основатель приложения Павел Дуров.

"Вчера, по требованию Apple, мы заблокировали на iPhone/iPad несколько связанных с Белоруссией русскоязычных каналов суммарной численностью в 80 тысяч подписчиков", — написал он.

Дуров добавил, что администраторы ещё ряда подобных телеграм-каналов общей численностью в 50 тысяч подписчиков получили предупреждения о том, что нарушают нормы Apple. Основатель мессенджера подчеркнул, что их руководство обязано предельно серьёзно относиться к подобным предостережениям и стараться прилагать максимум усилий с целью недопущения подобных действий. В противном случае данные каналы будут заблокированы в версиях Telegram, которые есть в App Store и Google Play, подчеркнул Дуров.

Основатель мессенджера также обратил внимание, что "бегство в другие приложения" не поможет администрации каналов избежать санкций, ведь эти платформы должны придерживаться правил их магазинов. Дуров заметил, что в лучшем случае каналы, которые нарушили нормы, будут доступны в веб-версиях и приложении Telegram. Причём это не относится к тем инструментам, которые не выполнили требования мессенджера. Правила приложения запрещают публичные призывы к насилию, а повторное отклонение от них приводит к удалению канала, заключил Дуров.