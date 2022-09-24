В Минцифры не поддержали предложение главы СПЧ о мобилизации IT-специалистов

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев не поддержал предложение председателя Совета по правам человека Валерия Фадеева о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации только тем IT-специалистам, которые работают с технологиями военного и двойного назначения или обеспечивают работу критической информационной инфраструктуры. Министр подчеркнул, что все отечественные айтишники важны для поддержания конкурентоспособности страны на рынке.

"Это вопрос обеспечения технологического суверенитета. Сложно себе представить реальную безопасность, если мы по-прежнему в отдельных сферах будем зависеть от технологий недружественных нам стран", — приводит пресс-служба ведомства слова Шадаева.