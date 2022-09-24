В Минцифры не поддержали предложение главы СПЧ о мобилизации IT-специалистов
Глава Минцифры РФ Максут Шадаев не поддержал предложение председателя Совета по правам человека Валерия Фадеева о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации только тем IT-специалистам, которые работают с технологиями военного и двойного назначения или обеспечивают работу критической информационной инфраструктуры. Министр подчеркнул, что все отечественные айтишники важны для поддержания конкурентоспособности страны на рынке.
"Это вопрос обеспечения технологического суверенитета. Сложно себе представить реальную безопасность, если мы по-прежнему в отдельных сферах будем зависеть от технологий недружественных нам стран", — приводит пресс-служба ведомства слова Шадаева.
Министр напомнил, что по решению Минобороны РФ не будут рассматриваться для частичной мобилизации работники аккредитованных IT-организаций, имеющие соответствующее высшее образование. При этом эти сотрудники должны непосредственно участвовать в разработке и поддержке IT-решений.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
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