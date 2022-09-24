В Волгоградской области отменили решение о мобилизации 58-летнего директора школы

Ранее в телеграм-каналах появилось видео, на котором дочь Фальтина рассказывает, что вечером 21 сентября её отцу вручили повестку, а на следующий день мужчину забрали в военкомат с последующей отправкой на военную подготовку. При этом девушка отметила, что её отец никогда не служил в армии, также у него есть серьёзные проблемы со здоровьем, среди которых диабет и миопия обоих глаз.