В Волгоградской области отменили решение о мобилизации 58-летнего директора школы
Призывная комиссия Волгоградской области после проверки документов отменила решение о мобилизации 58-летнего директора школы Александра Фальтина. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации региона.
Дочь Фальтина рассказала, как её 58-летнего отца хотели забрать на фронт. Видео © Telegram / "Осторожно, новости"
"По информации главы Клетского района Александра Игнатченко, уже сегодня Фальтин будет доставлен к месту жительства", — говорится в сообщении.
Ранее в телеграм-каналах появилось видео, на котором дочь Фальтина рассказывает, что вечером 21 сентября её отцу вручили повестку, а на следующий день мужчину забрали в военкомат с последующей отправкой на военную подготовку. При этом девушка отметила, что её отец никогда не служил в армии, также у него есть серьёзные проблемы со здоровьем, среди которых диабет и миопия обоих глаз.
Ранее Лайф сообщал, что в Саратовской области отменили решение о мобилизации 59-летнего лейтенанта. После распространения сообщений СМИ власти изучили ситуацию, касающуюся Александра Ермолаева, и передали информацию в региональный военный комиссариат, который в дальнейшем провёл проверку.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
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