Китай в очередной раз предостерёг от эскалации конфликта на Украине

Участники украинского конфликта не должны позволять ему "разлиться дальше". Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Китая Ван И.

"Призываем все стороны этого кризиса не позволить ему разлиться дальше", — сказал он в ходе выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Вместе с тем Ван И подчеркнул, что Пекин будет поддерживать все международные усилия по мирному урегулированию конфликта.