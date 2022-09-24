Китай в очередной раз предостерёг от эскалации конфликта на Украине
МИД Китая: Стороны конфликта на Украине не должны позволять ему "разлиться дальше"
Участники украинского конфликта не должны позволять ему "разлиться дальше". Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Китая Ван И.
"Призываем все стороны этого кризиса не позволить ему разлиться дальше", — сказал он в ходе выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Вместе с тем Ван И подчеркнул, что Пекин будет поддерживать все международные усилия по мирному урегулированию конфликта.
Ранее Ван И заявил, что Китай не собирается бездействовать во время конфликта на Украине, но при этом не будет способствовать эскалации. Он указал, что Пекин будет придерживаться своей роли.
Unsplash