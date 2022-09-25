В Минске ответили на вопрос о возможности удара по Украине

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика не собирается наносить удар по Украине. Об этом он сказал в интервью французскому телеканалу France 24.

Главу МИД Белоруссии спросили, будет ли страна использовать вооружение, способное нести ядерное оружие, если об этом попросит российская сторона. Он заявил, что республика не собирается наносить удар.

"Опять же повторюсь: мы заинтересованы в прекращении конфликта как можно скорее. Мы не собираемся наносить удар", — ответил Макей.

Министр отметил, что Белоруссия в целом против использования ядерного оружия. Он напомнил, что его вывезли из страны ещё в 90-е годы, без предварительных условий.

"Мы полностью против использования ядерного оружия, потому что это приведёт, на мой взгляд, к уничтожению человечества. Но следует отметить, что мы в целом против использования любого оружия. Убеждён, что всегда есть возможность сесть за стол переговоров и найти решение проблемы. Это то, о чём постоянно говорит наш президент", — сказал Владимир Макей.

Глава белорусского МИДа также добавил, что в республике обеспокоены размещением Вооружённых сил США в соседних странах. На вопрос, исходит ли военная угроза для страны от НАТО или стран Запада, он ответил: "Я надеюсь, что такого не случится ни сейчас, ни в будущем".