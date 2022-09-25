Глава Минздрава призвал не подвергать врачей суду

Врачей в России нельзя подвергать суду за их работу, в стране нужна декриминализация их деятельности. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Врача сегодня всё-таки нельзя подвергать судебному преследованию. Врач работает в своей клинической практике с весьма сложными больными, и есть ряд ситуаций, которые действительно могут вызывать сложности диагностики", — сказал Мурашко в эфире телеканала "Культура".

Он добавил, что у врачей не должно быть страха перед судебным преследованием во время работы. Им приходится оказывать людям помощь в сложных ситуациях, и под угрозой судов они будут назначать больше обследований и консилиумов, теряя время.