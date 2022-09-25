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24 сентября, 21:21

Глава Минздрава призвал не подвергать врачей суду

Мурашко призвал избавить врачей от судебного преследования

Врачей в России нельзя подвергать суду за их работу, в стране нужна декриминализация их деятельности. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Врача сегодня всё-таки нельзя подвергать судебному преследованию. Врач работает в своей клинической практике с весьма сложными больными, и есть ряд ситуаций, которые действительно могут вызывать сложности диагностики", — сказал Мурашко в эфире телеканала "Культура".

Он добавил, что у врачей не должно быть страха перед судебным преследованием во время работы. Им приходится оказывать людям помощь в сложных ситуациях, и под угрозой судов они будут назначать больше обследований и консилиумов, теряя время.

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Как сообщал Лайф, ранее в Приморье двух врачей отдали под суд за смерть пациентки. По версии следствия, фигуранты уголовного дела поставили неверный диагноз 45-летней женщине, у которой было заболевание сердечно-сосудистой системы.

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kremlin.ru

Андрей Григорьев

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