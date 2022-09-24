Nikkei: Mazda собралась закрыть производство автомобилей в России

Японская компания Mazda начала переговоры с российским партнёром "Соллерс авто" о прекращении производства в России. Такое решение обусловлено конфликтом на Украине, санкциями и трудностями в поставке запчастей, сообщает издание Nikkei.

Японская и российская компании имеют совместное предприятие Mazda Sollers, которое в 2012 году открыло во Владивостоке завод по производству автомобилей. Там выпускали внедорожники Mazda CX-9, кроссоверы Mazda CX-5 и седаны Mazda 6.

За 2021 год предприятие выпустило около 28 тысяч машин, а в 2022 году планировало увеличить производство до 30 тысяч.

В связи со специальной военной операцией на Украине Япония ввела ряд санкций против России. Это коснулось ряда оборонных и технологических компаний. Также был введён запрет на экспорт автомобилей дороже шести миллионов иен — более трёх миллионов рублей.