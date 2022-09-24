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24 сентября, 20:41

Nikkei: Mazda собралась закрыть производство автомобилей в России

<p><a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mazda_CX-9_(TC)_1X7A0316.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikimedia Commons</a> / Alexander Migl</p>

Wikimedia Commons / Alexander Migl

Японская компания Mazda начала переговоры с российским партнёром "Соллерс авто" о прекращении производства в России. Такое решение обусловлено конфликтом на Украине, санкциями и трудностями в поставке запчастей, сообщает издание Nikkei.

Японская и российская компании имеют совместное предприятие Mazda Sollers, которое в 2012 году открыло во Владивостоке завод по производству автомобилей. Там выпускали внедорожники Mazda CX-9, кроссоверы Mazda CX-5 и седаны Mazda 6.

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За 2021 год предприятие выпустило около 28 тысяч машин, а в 2022 году планировало увеличить производство до 30 тысяч.

В связи со специальной военной операцией на Украине Япония ввела ряд санкций против России. Это коснулось ряда оборонных и технологических компаний. Также был введён запрет на экспорт автомобилей дороже шести миллионов иен — более трёх миллионов рублей.

Лайф также сообщал, что на фоне украинского конфликта Япония запретила импорт золота из РФ и предоставление стране ряда услуг — по бухгалтерскому учёту, аудиту, консалтингу и так далее.

Илья Лапушенко

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