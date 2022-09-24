Лавров предупредил Украину: Будет труднее договариваться

Россия не отказывается от переговоров с Украиной, на Москву не следует навешивать ярлык "отказника". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после выступления на Генассамблее ООН.

Он напомнил, что, когда президента РФ Владимира Путина летом спросили, почему Россия не ведёт переговоров с Украиной, тот подчеркнул, что такого отказа со стороны Москвы нет. Те же, кто не хочет вести диалог, должны помнить, что "чем дольше они отказываются, тем труднее в конечном итоге будет договариваться".

"Ещё раз: мы свою добрую волю проявили, но та сторона не хочет. Поэтому не надо на нас вешать ярлык "отказников", — сказал Лавров.