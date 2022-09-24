Видео встречи освобождённого из плена российского военного с семьёй
Освобождённый из украинского плена российский военный встретился с семьёй
Видео без слов, в которых и нет нужды, — телеканал "Звезда" опубликовал кадры, как российский военный, освобождённый из украинского плена, встречается с семьёй.
Встреча одного из освобождённых из украинского плена с семьёй. Видео © Телеканал "Звезда"
На видео телеканала военнослужащего встречают жена и её сестра. Эмоции не сдерживают — слёзы счастья и крепкие объятья в полной тишине.
Ранее Лайф публиковал другое трогательное видео встречи освобождённых российских военнопленных с родными. Матери солдат, приехавшие в госпиталь, тоже не сдерживали слёз.
Напомним, 22 сентября стало известно, что больше полусотни военнопленных из России и Донбасса вернулись с Украины в результате обмена. Они рассказали об издевательствах, которые пережили в плену.