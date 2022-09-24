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24 сентября, 19:41

Объятия и слёзы радости: Видео встречи освобождённого из плена российского военного с семьёй

Освобождённый из украинского плена российский военный встретился с семьёй

Видео без слов, в которых и нет нужды, — телеканал "Звезда" опубликовал кадры, как российский военный, освобождённый из украинского плена, встречается с семьёй.

Встреча одного из освобождённых из украинского плена с семьёй. Видео © Телеканал "Звезда"

На видео телеканала военнослужащего встречают жена и её сестра. Эмоции не сдерживают — слёзы счастья и крепкие объятья в полной тишине.

Освобождённые российские военнопленные впервые смогли дозвониться родным

Освобождённые российские военнопленные впервые смогли дозвониться родным

Ранее Лайф публиковал другое трогательное видео встречи освобождённых российских военнопленных с родными. Матери солдат, приехавшие в госпиталь, тоже не сдерживали слёз.

Напомним, 22 сентября стало известно, что больше полусотни военнопленных из России и Донбасса вернулись с Украины в результате обмена. Они рассказали об издевательствах, которые пережили в плену.

Обложка ©

Телеканал "Звезда"

Арина Родионова

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