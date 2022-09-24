Видео без слов, в которых и нет нужды, — телеканал "Звезда" опубликовал кадры, как российский военный, освобождённый из украинского плена, встречается с семьёй.

Встреча одного из освобождённых из украинского плена с семьёй. Видео © Телеканал "Звезда"

На видео телеканала военнослужащего встречают жена и её сестра. Эмоции не сдерживают — слёзы счастья и крепкие объятья в полной тишине.