Для студентов открыта горячая линия по мобилизации
Минобрнауки запустило для студентов горячую линию о частичной мобилизации
Для студентов открыта горячая линия по вопросам частичной мобилизации. Позвонив, они могут узнать всю интересующую информацию, получить психологическую поддержку. Об этом сообщается на сайте Минобрнауки.
Телефон горячей линии: 8 (800) 222-55-71, добавочные 1 и 2. Работать она будет круглосуточно.
"Обучающиеся могут узнать всю интересующую информацию, в том числе получить разъяснения о правилах призыва, консультации по вопросам социальной и правовой защиты, психологическую поддержку", — говорится в сообщении министерства.
Как рассказывал Лайф, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
Минобороны РФ