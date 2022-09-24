Для студентов открыта горячая линия по мобилизации

Для студентов открыта горячая линия по вопросам частичной мобилизации. Позвонив, они могут узнать всю интересующую информацию, получить психологическую поддержку. Об этом сообщается на сайте Минобрнауки.

Телефон горячей линии: 8 (800) 222-55-71, добавочные 1 и 2. Работать она будет круглосуточно.