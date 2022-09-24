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24 сентября, 19:26

Для студентов открыта горячая линия по мобилизации

Минобрнауки запустило для студентов горячую линию о частичной мобилизации

Для студентов открыта горячая линия по вопросам частичной мобилизации. Позвонив, они могут узнать всю интересующую информацию, получить психологическую поддержку. Об этом сообщается на сайте Минобрнауки.

Телефон горячей линии: 8 (800) 222-55-71, добавочные 1 и 2. Работать она будет круглосуточно.

"Обучающиеся могут узнать всю интересующую информацию, в том числе получить разъяснения о правилах призыва, консультации по вопросам социальной и правовой защиты, психологическую поддержку", — говорится в сообщении министерства.

Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации студентам очной и вечерней форм обучения

Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации студентам очной и вечерней форм обучения

Как рассказывал Лайф, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.

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Минобороны РФ

Андрей Григорьев

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