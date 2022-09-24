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24 сентября, 18:58

Мощный взрыв прогремел в Мелитополе

Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе

В Мелитополе Запорожской области прозвучал взрыв. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В Мелитополе громко. В городе прозвучал взрыв. Подробности позже", — написал он в телеграм-канале.

Планировался подрыв ЛЭП: В Запорожской области предотвращён теракт

Планировался подрыв ЛЭП: В Запорожской области предотвращён теракт

Ранее Рогов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лично поручил организовать теракты на освобождённых территориях. По его мнению, лидер Незалежной устраивает их для того, чтобы сорвать проведение референдумов о присоединении областей к РФ.

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Telegram / Владимир Рогов

Наталья Исакова
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