Мощный взрыв прогремел в Мелитополе

В Мелитополе Запорожской области прозвучал взрыв. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В Мелитополе громко. В городе прозвучал взрыв. Подробности позже", — написал он в телеграм-канале.