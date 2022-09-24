Мощный взрыв прогремел в Мелитополе
Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе
В Мелитополе Запорожской области прозвучал взрыв. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"В Мелитополе громко. В городе прозвучал взрыв. Подробности позже", — написал он в телеграм-канале.
Ранее Рогов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лично поручил организовать теракты на освобождённых территориях. По его мнению, лидер Незалежной устраивает их для того, чтобы сорвать проведение референдумов о присоединении областей к РФ.
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