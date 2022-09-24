Капитан сборной Сербии отказался надевать ЛГБТ-повязку на матчи ЧМ-2022

В преддверии чемпионата мира по футболу в Катаре некоторые ассоциации стран-участниц решили, что капитаны команд будут носить радужные повязки в знак поддержки ЛГБТ-сообществ и антидискриминационной кампании OneLove. Их примеру наотрез отказался следовать капитан сборной Сербии по футболу Душан Тадич.

"Международная федерация футбола (ФИФА) находится под сильным давлением некоторых европейских федераций, которые требовали от своих капитанов носить радужные ленты на чемпионате мира, что символизирует борьбу с любой дискриминацией", — сообщает hotsport.rs.

Тадич не в первый раз оказывается в центре внимания по подобному поводу. До этого он в качестве капитана амстердамского "Аякса" отказывался от повязок в поддержку ЛГБТ и Украины на матчах чемпионата Нидерландов. Читатели издания назвали его в комментариях к материалу правильным капитаном и правильным человеком и поблагодарили за то, что футболист тем самым "защищает достоинство нормальных людей".

"Нормальный человек ведёт себя нормально и принимает правильные решения как на поле, так и за его пределами", — пишут комментаторы.

Ранее Лайф писал, что капитан сборной Польши Левандовски будет играть на ЧМ-2022 в повязке с флагом Украины. Поляки во главе с Левандовски на ЧМ-2022, который пройдёт в Катаре, сыграют в группе С с Аргентиной, Саудовской Аравией и Мексикой.