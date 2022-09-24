Лавров обвинил США в желании превратить весь земной шар в свой "задний двор"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США пытаются превратить весь земной шар в свой "задний двор". При этом в отношении несогласных Вашингтон применяет незаконные санкции.

"Очевидно, что пресловутая доктрина Монро обретает глобальный охват. Вашингтон пытается превратить весь земной шар в свой "задний двор", — сказал глава МИД РФ, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Лавров отметил, что рестрикции долгие годы принимаются вопреки Уставу ООН и используются в качестве "инструмента политического шантажа". Цинизм подобных действий, по его словам, заключается в том, что ограничения бьют по обычным гражданам, препятствуя получению доступа к товарам первой необходимости.