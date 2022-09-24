Лавров обвинил США в желании превратить весь земной шар в свой "задний двор"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США пытаются превратить весь земной шар в свой "задний двор". При этом в отношении несогласных Вашингтон применяет незаконные санкции.
"Очевидно, что пресловутая доктрина Монро обретает глобальный охват. Вашингтон пытается превратить весь земной шар в свой "задний двор", — сказал глава МИД РФ, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Лавров отметил, что рестрикции долгие годы принимаются вопреки Уставу ООН и используются в качестве "инструмента политического шантажа". Цинизм подобных действий, по его словам, заключается в том, что ограничения бьют по обычным гражданам, препятствуя получению доступа к товарам первой необходимости.
Ранее Лайф сообщал, что президент США Джо Байден пригрозил ужесточить санкции против России из-за референдумов на освобождённых республиках Донбасса, а также в Запорожской и Херсонской областях. Американский лидер отметил, что "попытки присоединить части Украины силой" являются вопиющим нарушением международного права, включая Устав ООН.