Рекорд побит: Половина месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки

В ходе продолжительного ливня в Москве за сутки выпала половина сентябрьской нормы осадков. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Это рекорд! <...> За прошедшую ночь в Москве выпало 13 миллиметров, а за сегодняшний день в осадкомеры базовой метеостанции попало ещё 19 миллиметров. То есть за сутки на столицу пролилось 32 миллиметра или 50% от всей месячной нормы", — приводит РИА "Новости" слова специалиста.

В ближнем Подмосковье больше всего в осадкомеры попало в Воскресенске (62 мм) и Павловском Посаде (54 мм). Тишковец добавил, что 24 сентября выпало рекордное количество осадков с 1953 года (22 мм).