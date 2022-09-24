Рекорд побит: Половина месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки
Метеоролог Тишковец: За сутки в Москве выпало 50% месячной нормы осадков
В ходе продолжительного ливня в Москве за сутки выпала половина сентябрьской нормы осадков. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Это рекорд! <...> За прошедшую ночь в Москве выпало 13 миллиметров, а за сегодняшний день в осадкомеры базовой метеостанции попало ещё 19 миллиметров. То есть за сутки на столицу пролилось 32 миллиметра или 50% от всей месячной нормы", — приводит РИА "Новости" слова специалиста.
В ближнем Подмосковье больше всего в осадкомеры попало в Воскресенске (62 мм) и Павловском Посаде (54 мм). Тишковец добавил, что 24 сентября выпало рекордное количество осадков с 1953 года (22 мм).
Ранее Тишковец пообещал москвичам менее сильные дожди в воскресенье, 25 сентября. Эксперт отметил, что циклон двигается медленно, а температура воздуха ожидается ниже нормы.
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