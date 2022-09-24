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24 сентября, 18:41

Рекорд побит: Половина месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки

Метеоролог Тишковец: За сутки в Москве выпало 50% месячной нормы осадков

В ходе продолжительного ливня в Москве за сутки выпала половина сентябрьской нормы осадков. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Это рекорд! <...> За прошедшую ночь в Москве выпало 13 миллиметров, а за сегодняшний день в осадкомеры базовой метеостанции попало ещё 19 миллиметров. То есть за сутки на столицу пролилось 32 миллиметра или 50% от всей месячной нормы", — приводит РИА "Новости" слова специалиста.

В ближнем Подмосковье больше всего в осадкомеры попало в Воскресенске (62 мм) и Павловском Посаде (54 мм). Тишковец добавил, что 24 сентября выпало рекордное количество осадков с 1953 года (22 мм).

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Ранее Тишковец пообещал москвичам менее сильные дожди в воскресенье, 25 сентября. Эксперт отметил, что циклон двигается медленно, а температура воздуха ожидается ниже нормы.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

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