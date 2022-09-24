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24 сентября, 18:42

Вашингтон ведёт переговоры с Москвой о возобновлении инспекций в рамках ДСНВ

Вашингтон обсуждает с Москвой возможность возобновления инспекций в рамках Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Такое заявление сделала замгоссекретаря Америки по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

"Нам известно, насколько важно это делать", — подчеркнула она в беседе с изданием Nikkei.

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Лайф напоминает, что в начале августа Москва временно вывела свои объекты из-под инспекций по ДСНВ из-за действий Штатов, которые фактически лишают Россию права на инспекции в США. В российском МИД заверили, что после решения всех проблем, связанных с инспекциями, РФ незамедлительно отменит решение об их приостановке. Позже посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Москва призывает Вашингтон продолжить взаимодействие по дипломатическим каналам для возобновления инспекций в рамках ДСНВ.

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Shutterstock

Никита Осипов

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