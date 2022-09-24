Лавров назвал одной из причин референдумов слова Зеленского

Референдумы о вхождении в состав РФ в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях являются реакцией на требование президента Украины Владимира Зеленского к русским жителям его страны уезжать в РФ. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

"Проживающие там люди, по сути, лишь реагируют на то, что им в одном из своих интервью в августе 2021 года рекомендовал президент Зеленский. Тогда он посоветовал всем, кто чувствует себя русскими, ради блага своих детей и внуков "уходить в Россию", — отметил он в ходе выступления с трибуны Организации Объединённых Наций.

Глава МИД подчеркнул, что западные страны "закатили истерику" из-за референдумов. Лавров обратил внимание, что жители сейчас забирают с собой земли, на которых "столетиями жили их предки".