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24 сентября, 19:14

Лавров назвал одной из причин референдумов слова Зеленского

Лавров: референдумы стали реакцией на требование Зеленского к русским уезжать в Россию

Референдумы о вхождении в состав РФ в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях являются реакцией на требование президента Украины Владимира Зеленского к русским жителям его страны уезжать в РФ. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

"Проживающие там люди, по сути, лишь реагируют на то, что им в одном из своих интервью в августе 2021 года рекомендовал президент Зеленский. Тогда он посоветовал всем, кто чувствует себя русскими, ради блага своих детей и внуков "уходить в Россию", — отметил он в ходе выступления с трибуны Организации Объединённых Наций.

Глава МИД подчеркнул, что западные страны "закатили истерику" из-за референдумов. Лавров обратил внимание, что жители сейчас забирают с собой земли, на которых "столетиями жили их предки".

Лавров: Решение о референдумах — это ответ на призыв Зеленского

Лавров: Решение о референдумах — это ответ на призыв Зеленского

Ранее Лавров заявил, что США пытаются превратить весь земной шар в свой "задний двор". При этом в отношении несогласных Вашингтон применяет незаконные санкции, подчеркнул глава МИД РФ.

Как рассказывал Лайф, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября, они продлятся до 27 сентября. Первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых участках и путём адресного обхода жителей, а в последний день откроются избирательные участки. Сделано это для безопасности. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко ранее заявила, что референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях соответствуют Уставу ООН.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

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