Более 30 украинских военнослужащих захотели стать гражданами ДНР

К Народному совету Донецкой Народной Республики с просьбой о получении гражданства обратились 34 украинских военнослужащих — 11 мужчин и 23 женщины. Об этом рассказал глава НС ДНР Владимир Бидёвка.

Как сообщает ТАСС, спикер уточнил, что уведомит о желании украинских военных главу республики Дениса Пушилина.