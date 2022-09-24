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24 сентября, 19:34

Более 30 украинских военнослужащих захотели стать гражданами ДНР

<p>Агентство "Москва"</p>

Агентство "Москва"

К Народному совету Донецкой Народной Республики с просьбой о получении гражданства обратились 34 украинских военнослужащих — 11 мужчин и 23 женщины. Об этом рассказал глава НС ДНР Владимир Бидёвка.

Как сообщает ТАСС, спикер уточнил, что уведомит о желании украинских военных главу республики Дениса Пушилина.

Иммигрантов с российским гражданством могут обязать к военной службе

Иммигрантов с российским гражданством могут обязать к военной службе

Ранее Лайф сообщал о том, что президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий иностранным гражданам, поступившим на службу в Вооружённые силы РФ, получать российское гражданство в упрощённом порядке.

Илья Лапушенко

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