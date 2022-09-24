Более 30 украинских военнослужащих захотели стать гражданами ДНР
Агентство "Москва"
К Народному совету Донецкой Народной Республики с просьбой о получении гражданства обратились 34 украинских военнослужащих — 11 мужчин и 23 женщины. Об этом рассказал глава НС ДНР Владимир Бидёвка.
Как сообщает ТАСС, спикер уточнил, что уведомит о желании украинских военных главу республики Дениса Пушилина.
Ранее Лайф сообщал о том, что президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий иностранным гражданам, поступившим на службу в Вооружённые силы РФ, получать российское гражданство в упрощённом порядке.