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24 сентября, 19:45

Украинские пленные попросили присоединить их к казачьему батальону в ДНР

Пленные украинские военные, содержащиеся в колонии в Еленовке, попросили присоединить их к формируемому в Донецкой Народной Республике казачьему батальону имени Богдана Хмельницкого.

Как передаёт ТАСС, с соответствующей просьбой они обратились 24 сентября к Народному совету (парламенту) ДНР. Предложение передали в устном виде через председателя законодательного органа Владимира Бидёвку.

ВСУ обстреляли Еленовку натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Еленовку натовскими снарядами

Ранее Лай писал, что ВСУ вновь обстреляли колонию в Еленовке, в результате был убит один украинский военнопленный, пятеро пострадали. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова выразила надежду, что ООН может занять активную позицию после этого инцидента, который демонстрирует необходимость присутствия членов миссии в республике.

Это не первый случай, когда ВСУ стреляют по месту содержания пленных украинских военных. Ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в Еленовке, где содержались пленные бойцы. Глава ДНР Денис Пушилин заявил тогда, что ВСУ обстреляли изолятор для того, чтобы не дать рассказать военнопленным правду в ходе допросов. 30 июля МО РФ опубликовало списки жертв и пострадавших в результате удара. Всего, по данным ведомства, 50 погибших и 73 раненых.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Арина Родионова

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