Украинские пленные попросили присоединить их к казачьему батальону в ДНР
Пленные украинские военные, содержащиеся в колонии в Еленовке, попросили присоединить их к формируемому в Донецкой Народной Республике казачьему батальону имени Богдана Хмельницкого.
Как передаёт ТАСС, с соответствующей просьбой они обратились 24 сентября к Народному совету (парламенту) ДНР. Предложение передали в устном виде через председателя законодательного органа Владимира Бидёвку.
Ранее Лайф писал, что ВСУ вновь обстреляли колонию в Еленовке, в результате был убит один украинский военнопленный, пятеро пострадали. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова выразила надежду, что ООН может занять активную позицию после этого инцидента, который демонстрирует необходимость присутствия членов миссии в республике.
Это не первый случай, когда ВСУ стреляют по месту содержания пленных украинских военных. Ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в Еленовке, где содержались пленные бойцы. Глава ДНР Денис Пушилин заявил тогда, что ВСУ обстреляли изолятор для того, чтобы не дать рассказать военнопленным правду в ходе допросов. 30 июля МО РФ опубликовало списки жертв и пострадавших в результате удара. Всего, по данным ведомства, 50 погибших и 73 раненых.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine