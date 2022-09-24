Украинские пленные попросили присоединить их к казачьему батальону в ДНР

Пленные украинские военные, содержащиеся в колонии в Еленовке, попросили присоединить их к формируемому в Донецкой Народной Республике казачьему батальону имени Богдана Хмельницкого.

Как передаёт ТАСС, с соответствующей просьбой они обратились 24 сентября к Народному совету (парламенту) ДНР. Предложение передали в устном виде через председателя законодательного органа Владимира Бидёвку.