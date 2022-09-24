"Не разрешают": Лавров назвал причину отмены его встречи с президентом Кипра
Лавров заявил, что ЕС не разрешил президенту Кипра встретиться с ним
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом не состоялась из-за того, что последнему её запретил Евросоюз. Об этом сообщил глава российского МИД.
"За час до того, как мы должны были встретиться, протокол господина Анастасиадиса сообщил нашему протоколу, что ему Евросоюз не разрешает идти со мной на встречу", — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам 77-й сессии ГА ООН.
Министр подчеркнул, что причину отмены встречи с Анастасиадисом он привёл дословно.
Ранее Лайф писал, что Кипр отменил встречу с Лавровым после обращения Путина о частичной мобилизации. Тогда представитель кипрского правительства Мариос Пелеканос заявил, что из Евросоюза были отправлены инструкции с требованием отмены всех двусторонних контактов с Россией. Отменилась встреча и с главой МИД Германии. Жители ФРГ назвали Анналену Бербок "ребёнком на посту" из-за этого. Читатели Die Welt также призвали назначить на эту должность компетентного дипломата.
Telegram / МИД России