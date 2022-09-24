"Не разрешают": Лавров назвал причину отмены его встречи с президентом Кипра

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом не состоялась из-за того, что последнему её запретил Евросоюз. Об этом сообщил глава российского МИД.

"За час до того, как мы должны были встретиться, протокол господина Анастасиадиса сообщил нашему протоколу, что ему Евросоюз не разрешает идти со мной на встречу", — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам 77-й сессии ГА ООН.

Министр подчеркнул, что причину отмены встречи с Анастасиадисом он привёл дословно.