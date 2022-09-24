"Диктатура вместо демократии": Лавров обвинил Запад в выкручивании рук

Запад ограничивает свободу любому несогласному с США государству. Стране, осмеливающейся мыслить самостоятельно, Штаты сразу выкручивают руки. Вместе с союзниками Вашингтон агрессивно навязывает остальным своё понимание демократии, одновременно абсолютно не руководствуясь при этом демократическими нормами в международных делах, например в ситуации вокруг Украины. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"США и их союзники не дают никому свободу выбора, они угрожают и выкручивают руки каждому, кто осмелится мыслить самостоятельно, требуют угрозами присоединиться к антироссийским санкциям. У них это плохо получается, но очевидно, что действия подобного рода США и их сателлитов — никакая не демократия, а чистой воды диктатура. По крайней мере, попытка насадить диктатуру", — сказал Лавров на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он отметил, что Россия свою позицию обосновала в деталях и давно. Запад озвучил несогласие. При таком положении дел, казалось бы, остальные члены мирового сообщества должны сами решать, как относиться, — за одних, других или нейтрально. И это так положено в демократиях — когда противостоящие друг другу политики отстаивают свою точку зрения и агитируют население. Но, по словам Лаврова, создаётся устойчивое впечатление, что "Вашингтон и покорившаяся ему Европа пытаются сохранить свою ускользающую гегемонию исключительно запрещёнными приёмами".

"Сплошь и рядом методы дипломатии подменяются незаконными санкциями против сильных конкурентов в экономике, спорте, информационном пространстве, культурных обменах и в целом в сфере контактов между людьми", — подчеркнул министр.