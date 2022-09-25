Лавров рассказал, где будет следующая линия обороны НАТО

Североатлантический альянс может сделать своей следующей линией обороны Южно-Китайское море. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В ходе пресс-конференции после выступления на Генассамблее ООН дипломат отметил, что НАТО постоянно продвигается на Восток. После того как распался СССР, альянс уже "обороняется в сотнях и тысячах километров от той линии, которая была всем понятна".

"Просто решают: вот теперь мы будем обороняться здесь. Они объявили, что НАТО теперь отвечает за безопасность Индо-Тихоокеанского региона, то есть следующей линией обороны НАТО будет Южно-Китайское море, у меня нет никаких сомнений", — сказал Сергей Лавров журналистам.