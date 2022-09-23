Тайваньский тупик Вашингтона: Откроет ли Китай второй фронт против США и как это отразится на СВО Окно возможностей позволяет Китаю начать боевые действия на Тайване либо в октябре, либо в апреле 22 сентября, 21:40 Обложка © Getty Images / Ceng Shou Yi / NurPhoto

Си Цзиньпин в ходе конференции по национальной обороне и военным реформам призвал китайскую армию сфокусироваться на подготовке к войне. По его словам, "необходимо добросовестно обобщать и применять успешный опыт нововведений, владеть изменением ситуации".

По словам экспертов, саммит ШОС в Самарканде продемонстрировал, что взаимодействие между Россией и Китаем лишь усилится, а о ряде договорённостей между Пекином и Москвой свидетельствует и последовавший визит секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева в китайскую столицу. Возможен ли военный союз между Китаем и Москвой на базе ШОС и кто станет политическим арбитром и военным координатором региона, а кто займётся макроэкономическим инфраструктурным развитием — покажут ближайшие события. Однако призыв главы КНР к военным Китая может означать и готовность открыть второй фронт против США на фоне провокаций на Тайване.

Диалог Китая и США

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О том, что Китай не намерен бездействовать в отношении конфликта на Украине, но и не будет подливать масла в огонь, заявил в четверг МИД КНР. В переводе с дипломатического эта фраза может означать, что умеренная позиция Китая не поменяется. Напомним: недавно Джо Байден сообщил американским СМИ, что во время одного из телефонных разговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил ему о риске прекращения "американских и других" инвестиций в Китай в случае нарушения Пекином санкций против России.

— Я позвонил президенту Си и сказал: "Если ты думаешь, что американцы и другие продолжат инвестировать в китайскую экономику при нарушении санкций против России, то ты допускаешь огромную ошибку", — процитировал сам себя Байден. На что МИД Китая сегодня призвал "к возобновлению прямого диалога Москвы и Киева без предварительных условий" после того, как Зеленский выдвинул на Генассамблее ООН очередные требования к Западу — оборонную помощь, военное снаряжение и боеприпасы, наступательные вооружения дальнего радиуса, системы ПВО и финансовую поддержку.

Второй фронт для США

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— Не думаю, что стоит ожидать от Пекина открытия второго фронта против США. Китай много лет говорит, что готов к военным действиям, поэтому не факт, что это произойдёт в ближайшие месяцы. Большая операция подразумевает жертвы, разрушения и потери. В преддверии съезда партии, на котором переизберётся глава Китая, он вряд ли пойдёт на эту авантюру. С другой стороны, американцы продолжают накачивать Тайбэй оружием, обещают направить собственную регулярную армию на его защиту, тем самым провоцируя Китай на ответ. Возможно, в перспективе пяти-семи лет Пекин решится на военную операцию, — считает политолог-американист Малек Дудаков.

Эксперт обращает внимание на особые погодные условия Тайваньского пролива. Для проведения операции лучшими месяцами являются октябрь и апрель. Остальное время вокруг острова бушуют сильные штормы, что усложняет ведение боевых действий.

— Не уверен, что Китаю есть куда спешить: время работает на Пекин в Тихоокеанском регионе, его позиции усиливаются, а американские — ослабевают, — объяснил Дудаков. — В случае если провокации продолжатся, то военный ответ Китая сильно ударит и по США, и по мировой экономике в целом. Начнётся дефицит полупроводниковых чипов, которые производятся на Тайване. Вашингтон встанет перед выбором: либо использовать свою армию, либо самоустраниться. Тогда постепенно Тайбэй будет взят под контроль Китая. А Штатам придётся перестроиться и сместить фокус в регион Южно-Китайского моря. России на украинском фронте станет легче.

Заявления Байдена указывают на готовность Вашингтона развязать войну из-за Тайваня. А учитывая, что Тайвань является частью китайской территории, а его население — частью китайской нации, вполне естественно, что Пекин готов вести борьбу, уверен глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

— США настраивают весь мир против себя, не соразмеряя своё чувство избранности с реальными силами и возможностями. Сотрудничество России и Китая против американской агрессии, объектами которой становятся обе наших страны, вполне вероятно. Вашингтон рассматривает Москву и Пекин как ресурсные объекты для колонизации, и нашим народам придётся защищать свой суверенитет. В подобной ситуации сотрудничество в массе сфер естественно. В ходе визита секретаря Совбеза Николая Патрушева, который последовал после саммита ШОС, обсуждался широкий круг вопросов — от сотрудничества спецслужб до совместных проектов производств в сфере микроэлектроники, — отметил Мендкович.

Политолог подчёркивает, что, несмотря на оговорки Москвы и Пекина об отсутствии намерений создать военный союз, необходимость защиты собственных рубежей может подтолкнуть страны консолидировать свои усилия. "Мы уже сотрудничали во время Второй мировой войны, когда наши страны подвергались агрессии стран "оси", сейчас на её месте находится блок НАТО", — пояснил он.

Ранее визит Патрушева в китайскую столицу прокомментировал китаевед Николай Вавилов, отметив, что Россия и Китай могут начать обсуждать концепцию военного союза, который будет реализован на базе ШОС. Это вполне возможно с учетом того, что участники Шанхайской организации "планируют развивать широкий спектр кооперации, а там, где возникает бизнес, он нуждается в защите, в том числе и военной", считает Никита Мендкович.

Фото © Getty Images / Ceng Shou Yi / NurPhot Почему США не могут отговорить Китай от поддержки России? 0 Потому что Пекин преследует только собственные интересы Потому что Пекин намерен конкурировать с Вашингтоном У Китая есть интересы в России

Авторы Елена Стафеева