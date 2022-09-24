Лавров посоветовал зарубежным журналистам учить русский язык
Министр иностранных дел России Сергей Лавров порекомендовал иностранным журналистам начать осваивать русский язык.
Во время пресс-конференции по итогам участия главы МИД РФ в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН один из сотрудников СМИ задал вопрос министру на русском языке. Он говорил с далеко отведённым микрофоном и переводчики не расслышали. Иностранные журналисты стали возмущаться.
"Вы хотите сказать, что не понимаете русский? Пора выучить", — обратился к иностранным журналистам Лавров.
Ранее Лайф писал, что Захарова высмеяла утверждения об изоляции России на мировой арене. Количество встреч, которые российская делегация во главе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым проводит на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН наглядно демонстрирует обратное, подчеркнула она.
Telegram / МИД России