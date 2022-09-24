Лавров посоветовал зарубежным журналистам учить русский язык

Министр иностранных дел России Сергей Лавров порекомендовал иностранным журналистам начать осваивать русский язык.

Во время пресс-конференции по итогам участия главы МИД РФ в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН один из сотрудников СМИ задал вопрос министру на русском языке. Он говорил с далеко отведённым микрофоном и переводчики не расслышали. Иностранные журналисты стали возмущаться.

"Вы хотите сказать, что не понимаете русский? Пора выучить", — обратился к иностранным журналистам Лавров.