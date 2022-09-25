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24 сентября, 21:24

Экс-чемпион мира Фёдор Чудинов победил Фарруха Джураева

Российский боксёр Фёдор Чудинов, который был чемпионом мира по боксу, победил Фарруха Джураева из Узбекистана. Поединок прошёл в Санкт-Петербурге в весовой категории до 76,2 кг. Победа присуждена решением судей.

Изначально предполагалось, что Чудинов встретится с аргентинцем Вальтером Габриэлем Секейрой. Однако тот получил травму и не смог выйти на ринг, его заменил Джураев.

Теперь у 35-летнего Чудинова 26 побед, из них 17 нокаутом. Также у него три поражения и одна ничья. А для 30-летнего Джураева это восьмое поражение. У него семь побед и одна ничья.

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Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Андрей Григорьев

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