Встал и побежал: В Екатеринбурге пассажира выкинуло из машины после мощного удара

В районе Уралмаша в Екатеринбурге легковушка ВАЗ-2114 вылетела на разделительную полосу, где снесла забор и дорожный знак, врезалась в дерево. На кадрах, запечатлевших момент аварии, видно, что водитель лихачил: "играл в шашки" на дороге. После очередного манёвра машину занесло — и она стала неуправляемой.

Машина врезалась в дерево, пассажира выкинуло из салона. Видео © Е1.RU

"Они чуть в нас не врезались! У меня аж сердце ёкнуло", — поделился эмоциями с Е1.ru водитель машины, ехавшей следом.