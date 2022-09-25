Встал и побежал: В Екатеринбурге пассажира выкинуло из машины после мощного удара
В Екатеринбурге пассажира выкинуло из машины во время аварии
В районе Уралмаша в Екатеринбурге легковушка ВАЗ-2114 вылетела на разделительную полосу, где снесла забор и дорожный знак, врезалась в дерево. На кадрах, запечатлевших момент аварии, видно, что водитель лихачил: "играл в шашки" на дороге. После очередного манёвра машину занесло — и она стала неуправляемой.
Машина врезалась в дерево, пассажира выкинуло из салона. Видео © Е1.RU
"Они чуть в нас не врезались! У меня аж сердце ёкнуло", — поделился эмоциями с Е1.ru водитель машины, ехавшей следом.
На кадрах видно, что из салона автомобиля, когда его закрутило, вылетел пассажир. Он быстро подскочил на ноги и убежал с проезжей части, спрятавшись там за деревом. Выбрался из помятого авто и ещё один человек. Предположительно, это был водитель, вылезать ему пришлось с уцелевшей правой стороны машины.
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