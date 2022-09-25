Лавров: Россия не будет делать первых шагов для контактов с США и НАТО

В создавшейся ситуации Россия не намерена делать первых шагов для контактов с Западом. Одновременно страна всегда открыта к разговору с США и НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы от контактов не отказываемся. Когда поступают соответствующие предложения, мы соглашаемся. Хотят наши партнёры потихонечку встретиться, чтобы никто об этом не узнал, — пожалуйста", — заявил Лавров, отвечая на соответствующий вопрос.

Министр подчеркнул, что, если представители других стран желают разговора с Москвой "потихонечку", без лишних объявлений, Россия открыта и к такому диалогу. Однако, заявил Лавров, сама РФ в нынешней ситуации не пойдёт первой на какие-либо контакты с западными партнёрами.

Глава отечественного МИДа также обратил внимание на то, что отношения были разрушены Евросоюзом ещё в 2014 году. Он напомнил, что российская сторона передала ЕС, чтобы обращались, если будет в чём-то интерес: если он обоюден, Москва рассмотрит такие возможности.

"Говорить всегда лучше, чем не говорить. Но в ситуации, в которой мы сейчас находимся, Россия не будет делать никаких первых шагов", — сказал дипломат.