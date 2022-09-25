Хватило 12 секунд: Дацик отправил Емельяненко в нокаут

Боец смешанного стиля Вячеслав Дацик одержал победу над Александром Емельяненко в поединке по правилам бокса, который прошёл на "ЦСКА-арене" в Москве. Встреча на ринге закончилась быстро — нокаутом в первом же раунде, причём на 12-й секунде.

"Зазевался. Не знаю, что произошло. Давайте организуем реванш", — обратился Емельяненко к организаторам, когда пришёл в себя.

Дацик же извинился, что "всё так быстро закончилось". Он отметил, что "за 13 лет многое накопилось", поэтому выплеснул всё быстро — "напипело".

Теперь у 42-летнего Дацика в боксе шесть побед (четыре нокаутом) и два поражения. Активнее он в ММА, там у него 14 побед и 16 поражений.

Глава промоушена Анатолий Сульянов анонсировал, что победитель этого боя встретится с российским бойцом ММА Магомедом Исмаиловым в декабре 2022 года или в феврале 2023-го. Это тоже будет встреча по правилам бокса.