Бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что США настраивают лидеров и население других западных стран против России с помощью больших денег и шантажа. Об этом он написал на своём сайте.

Как заявил Робертс, западный мир отчитывается перед Вашингтоном, который даёт лидерам других стран "полные мешки денег". При этом он ссылается на помощника министра обороны США по вопросам международной безопасности.

"В Великобритании, Германии, Франции или где-либо ещё нет независимых западных голосов, которые могли бы умерить стремление Вашингтона к мировой гегемонии. Некому сказать: "Ты понимаешь, что делаешь?" — отметил экс-сотрудник Белого дома.

Робертс считает, что западные СМИ также помогают Вашингтону влиять на людей с выгодой для него. События трактуются однобоко, а сообщения из России искажают или не приводят совсем.

Бывший сотрудник Белого дома рекомендовал прочитать обращение президента Владимира Путина к народу. Он считает, что этого достаточно, чтобы увидеть, как российское руководство рассматривает ситуацию, которая была искажена западными СМИ.