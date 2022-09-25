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Регион
Опубликовано 24 сентября 2022, 23:12
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Прояснился вопрос, коснётся ли мобилизация аспирантов

Минобрнауки: Аспиранты получат отсрочку от частичной мобилизации

Отсрочку от призыва по частичной мобилизации среди прочих получат и аспиранты. Об этом сообщили на горячей линии Минобрнауки России.

"Все обучающиеся в государственных образовательных организациях по программам, которые имеют государственную аккредитацию, по очной или очно-заочной форме, имеют отсрочку от мобилизации, в том числе и аспиранты", — сказано Минобрнауки в эфире радиостанции "Говорит Москва".

В ведомстве указали на то, что в соответствии с выпущенным 24 сентября указом президента РФ Владимира Путина обучающиеся в аспирантуре имеют такое же право, как студенты.

Для студентов открыта горячая линия по мобилизации
Для студентов открыта горячая линия по мобилизации

Ранее Лайф сообщал, что 24 сентября Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации студентам очной и вечерней форм обучения. Согласно документу, она будет предоставлена лишь тем учащимся, которые получают высшее образование впервые.

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Агентство городских новостей "Москва" / Пелагия Тихонова

Арина Родионова
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