Прояснился вопрос, коснётся ли мобилизация аспирантов
Минобрнауки: Аспиранты получат отсрочку от частичной мобилизации
Отсрочку от призыва по частичной мобилизации среди прочих получат и аспиранты. Об этом сообщили на горячей линии Минобрнауки России.
"Все обучающиеся в государственных образовательных организациях по программам, которые имеют государственную аккредитацию, по очной или очно-заочной форме, имеют отсрочку от мобилизации, в том числе и аспиранты", — сказано Минобрнауки в эфире радиостанции "Говорит Москва".
В ведомстве указали на то, что в соответствии с выпущенным 24 сентября указом президента РФ Владимира Путина обучающиеся в аспирантуре имеют такое же право, как студенты.
Ранее Лайф сообщал, что 24 сентября Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации студентам очной и вечерней форм обучения. Согласно документу, она будет предоставлена лишь тем учащимся, которые получают высшее образование впервые.
Агентство городских новостей "Москва" / Пелагия Тихонова