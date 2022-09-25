Прояснился вопрос, коснётся ли мобилизация аспирантов

Отсрочку от призыва по частичной мобилизации среди прочих получат и аспиранты. Об этом сообщили на горячей линии Минобрнауки России.

"Все обучающиеся в государственных образовательных организациях по программам, которые имеют государственную аккредитацию, по очной или очно-заочной форме, имеют отсрочку от мобилизации, в том числе и аспиранты", — сказано Минобрнауки в эфире радиостанции "Говорит Москва".

В ведомстве указали на то, что в соответствии с выпущенным 24 сентября указом президента РФ Владимира Путина обучающиеся в аспирантуре имеют такое же право, как студенты.