Киев потребовал чрезвычайного заседания СБ ООН из-за референдумов в Донбассе
Киев требует чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН. Об этом заявил представитель МИД Украины Олег Николенко. Причиной он назвал проведение референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях об их присоединении к России.
"Украина потребовала провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН", — написал Николенко в "Твиттере".
Он в своей публикации призвал привлечь Россию к ответственности за, как он выразился, попытки "изменить международно признанные границы Украины в нарушение Устава ООН".
В то же время ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях Украины соответствуют Уставу ООН. У жителей ДНР, ЛНР, других освобождённых территорий есть такое право, законное право, подчеркнула она.
Как сообщал Лайф, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября и продлятся до 27 сентября. Первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых участках и путём адресного обхода жителей, а в последний день откроются избирательные участки. Сделано это для безопасности жителей. А 30 сентября может состояться процедура присоединения освобождённых территорий к РФ.