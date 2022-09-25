Киев потребовал чрезвычайного заседания СБ ООН из-за референдумов в Донбассе

Киев требует чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН. Об этом заявил представитель МИД Украины Олег Николенко. Причиной он назвал проведение референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях об их присоединении к России.

"Украина потребовала провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН", — написал Николенко в "Твиттере".

Он в своей публикации призвал привлечь Россию к ответственности за, как он выразился, попытки "изменить международно признанные границы Украины в нарушение Устава ООН".

В то же время ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях Украины соответствуют Уставу ООН. У жителей ДНР, ЛНР, других освобождённых территорий есть такое право, законное право, подчеркнула она.