Юрист раскрыла, в чём подвох "рассрочки без переплат"

Приобретать товары в рассрочку не всегда выгодно. Речь идёт о тех ситуациях, когда покупатель не оформляет кредит, а платит магазину за товар долями в течение какого-то срока. О подводных камнях такой схемы рассказала юрист Камила Абдрахманова.

Она отметила в интервью информагентству "Прайм", что рассрочки делятся на два типа — кредитную и "чистую". Первая реализуется только при участии банка или другой финансовой организации. В случае "чистой" продавец берёт на себя все риски — вплоть до полной оплаты товара.

Когда покупатель оформляет кредитную рассрочку, он может столкнуться с навязанными услугами, которые стоят до 10–15% от суммы товара. Например, это страховка жизни и здоровья. Также возможны дополнительные услуги гарантии, помощь покупателю.

"Покупатель должен понимать, что в таком случае рассрочка будет беспроцентной, но сумма, которую придётся возвращать, может увеличиваться до 50%", — отметила юрист.

В этой ситуации продавец и банк зарабатывают не на процентах, а на тех самых дополнительных услугах. Причём нередко кредит "без переплат" предлагают на товары по заведомо завышенной цене. Тогда банк всё равно остаётся со своей выгодой.

По словам юриста, "чистая рассрочка" встречается очень редко. Как правило, она распространяется на товары, которые продавцу нужно быстрее продать. В этом случае магазин нередко включает в условия договора пункт о строжайшем графике платежей с правом продавца расторгнуть договор, если покупатель задержит выплату хотя бы на один день. Тогда последний должен будет вернуть товар и выплатить неустойку. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, юрист рекомендовала внимательно знакомиться с условиями рассрочек.