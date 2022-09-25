НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 сентября, 07:29

Взрыв прогремел в Мелитополе

<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о взрыве в освобождённом Мелитополе. Он пообещал позже рассказать подробности о разрушениях и наличии пострадавших.

"В Мелитополе громко. В городе прозвучал взрыв. Подробности позже", — написал политик в своём телеграм-канале.

Мощный взрыв прогремел в Мелитополе

Мощный взрыв прогремел в Мелитополе

Ранее в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях Украины стартовал референдум о присоединении к России. Так, по словам председателя избирательной комиссии Запорожской области Галины Катющенко, на 24 сентября явка по региону составила 35,34%.

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров