Взрыв прогремел в Мелитополе
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о взрыве в освобождённом Мелитополе. Он пообещал позже рассказать подробности о разрушениях и наличии пострадавших.
"В Мелитополе громко. В городе прозвучал взрыв. Подробности позже", — написал политик в своём телеграм-канале.
Ранее в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях Украины стартовал референдум о присоединении к России. Так, по словам председателя избирательной комиссии Запорожской области Галины Катющенко, на 24 сентября явка по региону составила 35,34%.