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Регион
Опубликовано 25 сентября 2022, 07:29
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Взрыв прогремел в Мелитополе

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о взрыве в освобождённом Мелитополе. Он пообещал позже рассказать подробности о разрушениях и наличии пострадавших.

"В Мелитополе громко. В городе прозвучал взрыв. Подробности позже", — написал политик в своём телеграм-канале.

Мощный взрыв прогремел в Мелитополе
Мощный взрыв прогремел в Мелитополе

Ранее в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях Украины стартовал референдум о присоединении к России. Так, по словам председателя избирательной комиссии Запорожской области Галины Катющенко, на 24 сентября явка по региону составила 35,34%.

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Матвей Шандрыголов
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