Взрыв прогремел в Мелитополе

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о взрыве в освобождённом Мелитополе. Он пообещал позже рассказать подробности о разрушениях и наличии пострадавших.

"В Мелитополе громко. В городе прозвучал взрыв. Подробности позже", — написал политик в своём телеграм-канале.