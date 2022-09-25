Депутат Шеремет заявил о начале "исхода" русских земель с Украины
Референдумы о вхождении в состав России в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях являются процессом "великого исхода" русских земель с Украины. Такое мнение в беседе с РИА "Новости" высказал депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет.
"Зеленский много раз говорил, что русским не место на Украине, вот они и решили уйти. Только уйти со своими территориями. Это честно и справедливо по отношению к людям. Никаких претензий к проведению референдумов у киевского режима быть не должно. Сегодня начался великий исход исторически русских земель с Украины. Земель, которые возвращаются обратно в Россию", — заявил парламентарий.
Кроме того, он указал, что Россия, безусловно, поддержит выбор народов, проживающих в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Депутат подчеркнул, что РФ, "в отличие от западных стран, уважает право народов на самоопределение".
Как сообщал Лайф, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября и продлятся до 27 сентября. Первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых участках и путём адресного обхода жителей, а в последний день откроются избирательные участки. Сделано это для безопасности жителей. А 30 сентября может состояться процедура присоединения освобождённых территорий к РФ.
ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ