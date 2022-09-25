Депутат Шеремет заявил о начале "исхода" русских земель с Украины

Референдумы о вхождении в состав России в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях являются процессом "великого исхода" русских земель с Украины. Такое мнение в беседе с РИА "Новости" высказал депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет.

"Зеленский много раз говорил, что русским не место на Украине, вот они и решили уйти. Только уйти со своими территориями. Это честно и справедливо по отношению к людям. Никаких претензий к проведению референдумов у киевского режима быть не должно. Сегодня начался великий исход исторически русских земель с Украины. Земель, которые возвращаются обратно в Россию", — заявил парламентарий.

Кроме того, он указал, что Россия, безусловно, поддержит выбор народов, проживающих в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Депутат подчеркнул, что РФ, "в отличие от западных стран, уважает право народов на самоопределение".