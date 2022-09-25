Наблюдатель из Италии допустил, что окажется под санкциями из-за референдума
Против иностранных наблюдателей, работающих на референдуме в Запорожской области, могут ввести санкции несмотря на то, что это не предусмотрено итальянским законодательством. Об этом журналистам сообщил наблюдатель из Италии и эксперт в области геополитики Марко Пата, сообщает РИА "Новости".
"Я адвокат, поэтому скажу вам, что нет в Италии закона, который бы мог на нас (наблюдателей. — Прим. Лайфа) наложить санкции. Хотя всё может быть. Выездное голосование необычно для нас, но мы понимаем, что оно необходимо для безопасности", — сказал Пата.
Он признался, что беспокоится за безопасность жителей области, которые принимают участие в референдуме. Пата выразил надежду, что необходимые меры будут приняты.
Как сообщал Лайф, ранее другой наблюдатель из Италии выступил с заявлением о том, что на референдуме в ДНР обеспечена абсолютная безопасность. А гость из Германии Стефэн Бруно Шаллер сказал, что приходящие на референдум люди в Запорожской области голосуют добровольно.
Агентство "Москва" / Александр Авилов