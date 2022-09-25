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25 сентября, 04:27

Наблюдатель из Италии допустил, что окажется под санкциями из-за референдума

Против иностранных наблюдателей, работающих на референдуме в Запорожской области, могут ввести санкции несмотря на то, что это не предусмотрено итальянским законодательством. Об этом журналистам сообщил наблюдатель из Италии и эксперт в области геополитики Марко Пата, сообщает РИА "Новости".

"Я адвокат, поэтому скажу вам, что нет в Италии закона, который бы мог на нас (наблюдателей. — Прим. Лайфа) наложить санкции. Хотя всё может быть. Выездное голосование необычно для нас, но мы понимаем, что оно необходимо для безопасности", сказал Пата.

Он признался, что беспокоится за безопасность жителей области, которые принимают участие в референдуме. Пата выразил надежду, что необходимые меры будут приняты.

Как сообщал Лайф, ранее другой наблюдатель из Италии выступил с заявлением о том, что на референдуме в ДНР обеспечена абсолютная безопасность. А гость из Германии Стефэн Бруно Шаллер сказал, что приходящие на референдум люди в Запорожской области голосуют добровольно.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Александр Авилов

Илья Лапушенко

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