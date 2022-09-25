Лавров прокомментировал слова Вучича о вероятности третьей мировой войны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на недавние слова президента Сербии Александра Вучича. Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что не стал бы заниматься мрачными прогнозами, комментируя вероятность перетекания конфликта на Украине в третью мировую войну, а именно так выразился недавно Вучич.