Лавров прокомментировал слова Вучича о вероятности третьей мировой войны
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на недавние слова президента Сербии Александра Вучича. Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что не стал бы заниматься мрачными прогнозами, комментируя вероятность перетекания конфликта на Украине в третью мировую войну, а именно так выразился недавно Вучич.
"Я бы не стал сейчас здесь заниматься мрачными прогнозами", — сказал Лавров, отвечая на вопрос журналистов в ходе пресс-конференции по итогам 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Как сообщал Лайф, Вучич на полях той же встречи сказал, что ситуация в мире идёт к очень большому конфликту. А ещё он посоветовал верить словам президента РФ Владимира Путина о ядерном оружии.
Агентство "Москва"