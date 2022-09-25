Основатель Pink Floyd отменил концерты в Польше после резких заявлений об Украине
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс. Фото © Wikipedia / Alterna2
Один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс отменил концерты в Польше без объяснения причин. Выступления были запланированы на апрель 2023 года. Шоу под названием "Это не учения" (This Is Not a Drill) музыкант вычеркнул из графика после своих высказываний о конфликте на Украине.
Как сообщает Independent, поводом для отмены концертов послужило открытое письмо музыканта жене президента Украины Елене Зеленской. В нём он обвинил украинских экстремистов и националистов в том, что они толкнули страну на путь разрушительной войны. Он также раскритиковал Запад и особенно Вашингтон за поставки оружия на Украину, а НАТО обвинил в провоцировании России.
После этого члены городского совета Кракова стали добиваться отмены концертов Pink Floyd в Польше. Один из них предложил музыканту "петь в Москве". На следующей неделе чиновники проголосуют за предложение объявить Уотерса персоной нон грата.
Как ранее писал Лайф, в послании к первой леди Украины Уотерс осудил политику лидера Незалежной и подчеркнул, что тот изменил собственным предвыборным обещаниям 2019 года. Основатель рок-группы Pink Floyd напомнил, что Зеленский намеревался завершить кризис в Донбассе, дать частичную автономию Донецку и Луганску и выполнить Минские соглашения. Музыкант также осудил поставки оружия Киеву и заявил, что "подбрасывание топлива" никогда не помогало быстрее остановить конфликт.