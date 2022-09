Основатель Pink Floyd отменил концерты в Польше после резких заявлений об Украине

Один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс отменил концерты в Польше без объяснения причин. Выступления были запланированы на апрель 2023 года. Шоу под названием "Это не учения" (This Is Not a Drill) музыкант вычеркнул из графика после своих высказываний о конфликте на Украине.