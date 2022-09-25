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25 сентября, 03:48

Основатель Pink Floyd отменил концерты в Польше после резких заявлений об Украине

<p>Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс. Фото © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Roger_Waters_en_el_Palau_Sant_Jordi_de_Barcelona_(The_Wall_Live)_-_01.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Alterna2</a></p>

Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс. Фото © Wikipedia / Alterna2

Один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс отменил концерты в Польше без объяснения причин. Выступления были запланированы на апрель 2023 года. Шоу под названием "Это не учения" (This Is Not a Drill) музыкант вычеркнул из графика после своих высказываний о конфликте на Украине.

Как сообщает Independent, поводом для отмены концертов послужило открытое письмо музыканта жене президента Украины Елене Зеленской. В нём он обвинил украинских экстремистов и националистов в том, что они толкнули страну на путь разрушительной войны. Он также раскритиковал Запад и особенно Вашингтон за поставки оружия на Украину, а НАТО обвинил в провоцировании России.

После этого члены городского совета Кракова стали добиваться отмены концертов Pink Floyd в Польше. Один из них предложил музыканту "петь в Москве". На следующей неделе чиновники проголосуют за предложение объявить Уотерса персоной нон грата.

Жена Зеленского ответила на письмо основателя Pink Floyd Роджера Уотерса

Жена Зеленского ответила на письмо основателя Pink Floyd Роджера Уотерса

Как ранее писал Лайф, в послании к первой леди Украины Уотерс осудил политику лидера Незалежной и подчеркнул, что тот изменил собственным предвыборным обещаниям 2019 года. Основатель рок-группы Pink Floyd напомнил, что Зеленский намеревался завершить кризис в Донбассе, дать частичную автономию Донецку и Луганску и выполнить Минские соглашения. Музыкант также осудил поставки оружия Киеву и заявил, что "подбрасывание топлива" никогда не помогало быстрее остановить конфликт.

Арина Родионова

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