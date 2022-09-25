Основатель Pink Floyd отменил концерты в Польше после резких заявлений об Украине

Один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс отменил концерты в Польше без объяснения причин. Выступления были запланированы на апрель 2023 года. Шоу под названием "Это не учения" (This Is Not a Drill) музыкант вычеркнул из графика после своих высказываний о конфликте на Украине.

Как сообщает Independent, поводом для отмены концертов послужило открытое письмо музыканта жене президента Украины Елене Зеленской. В нём он обвинил украинских экстремистов и националистов в том, что они толкнули страну на путь разрушительной войны. Он также раскритиковал Запад и особенно Вашингтон за поставки оружия на Украину, а НАТО обвинил в провоцировании России.

После этого члены городского совета Кракова стали добиваться отмены концертов Pink Floyd в Польше. Один из них предложил музыканту "петь в Москве". На следующей неделе чиновники проголосуют за предложение объявить Уотерса персоной нон грата.