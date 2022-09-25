Идее президента Украины Владимира Зеленского отобрать у России Крым США ни в коем случае не должны потворствовать. Такое мнение высказал экс-советник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу. Он пояснил, что помеху видит в выборе жителей полуострова.

"С жителями Крыма не следует обращаться как с переходящим военным трофеем. Западные страны критикуют правительства, которые яростно сопротивляются отделению — вспомните агрессивную войну НАТО с Сербией из-за Косова — и не могут одобрить украинскую военную кампанию по возвращению Крыма", — подчеркнул Бэндоу в колонке для American Conservative.

Он указал на то, что Запад не обязан неукоснительно поддерживать любые идеи Зеленского. И напомнил, что абсолютное большинство жителей полуострова поддержали выход региона из состава Украины и вхождение его в состав России. И в данный момент нет ни единого доказательства того, что население Крыма хотело бы изменить своё нынешнее положение. Кампания по возвращению этой территории не должна входить в понятие урегулирования ситуации, заключил экс-советник Рейгана.

"Вашингтон хочет независимости Украины, а не потакать желаниям правительства Зеленского. Сам он волен требовать чего угодно. Кто знает, может, в следующий раз он запросит материально-технические ресурсы, необходимые для захвата Москвы и распада Российской Федерации. Но и США не обязаны поддерживать этот план", — объяснил Бэндоу.