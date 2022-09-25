Видео работы связистов в "Операции Z"
Минобороны РФ показало видео работы связистов в ходе спецоперации на Украине
Связисты Российской армии в ходе специальной военной "Операции Z" на Украине работают круглосуточно, в любую погоду. Их задача — обеспечить бесперебойную связь между командованием и подразделениями. Минобороны показало на видео, как работают связисты Центрального военного округа.
Боевая работа связистов в ходе "Операции Z". Видео © Минобороны РФ
"Прибыв на место, экипажи оперативно проводят развёртывание антенных полей и проводных линий, производят настройку необходимого оборудования для предоставления закрытых каналов связи", — пояснили в ведомстве.
Связист на видео от Минобороны рассказал, что связь идёт по закрытым каналам. Сигнал в обязательном порядке шифруется, чтобы противник не мог узнать информацию о передвижении войск и т.д.
"Это очень сложная задача (перехватить. — Прим. Лайфа). У них (украинских военных. — Прим. Лайфа) нет такой техники, чтобы перехватить этот сигнал", — сказал боец.
Ранее Лайф рассказывал, что в Николаеве украинский БТР перелетел через забор от российского удара по военному заводу. Остатки боевой машины упали на пешеходную дорожку за территорией предприятия, где и продолжают находиться.
Минобороны РФ