ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 сентября 2022, 02:49
10359

Видео работы связистов в "Операции Z"

Минобороны РФ показало видео работы связистов в ходе спецоперации на Украине

Связисты Российской армии в ходе специальной военной "Операции Z" на Украине работают круглосуточно, в любую погоду. Их задача — обеспечить бесперебойную связь между командованием и подразделениями. Минобороны показало на видео, как работают связисты Центрального военного округа.

Боевая работа связистов в ходе "Операции Z". Видео © Минобороны РФ

"Прибыв на место, экипажи оперативно проводят развёртывание антенных полей и проводных линий, производят настройку необходимого оборудования для предоставления закрытых каналов связи", — пояснили в ведомстве.

Связист на видео от Минобороны рассказал, что связь идёт по закрытым каналам. Сигнал в обязательном порядке шифруется, чтобы противник не мог узнать информацию о передвижении войск и т.д.

"Это очень сложная задача (перехватить. — Прим. Лайфа). У них (украинских военных. — Прим. Лайфа) нет такой техники, чтобы перехватить этот сигнал", — сказал боец.

Минобороны показало видео отражения ВДВ атаки украинских танков и бронемашин
Минобороны показало видео отражения ВДВ атаки украинских танков и бронемашин

Ранее Лайф рассказывал, что в Николаеве украинский БТР перелетел через забор от российского удара по военному заводу. Остатки боевой машины упали на пешеходную дорожку за территорией предприятия, где и продолжают находиться.

BannerImage

Минобороны РФ

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Военная техника
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar