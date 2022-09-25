В Херсонской области обезврежена группа егерей – наводчиков СБУ
Несколько егерей Черноморского биосферного заповедника на Кинбурнской косе оказались украинскими наводчиками. Об этом сообщил сотрудник российских силовых структур, который и обезвредил их группу. По признанию самих задержанных, они собирали и передавали данные о передвижении российских военных по заданию Службы безопасности Украины.
"Кроме того, они оборудовали схроны, где хранилось оружие, и перевозили вооружённых диверсантов через Днепр туда и обратно. Группу привёз, она отработала — вёз обратно", — сообщил РИА "Новости" сотрудник российских силовых структур.
По его словам, задержанный замдиректора Черноморского биосферного заповедника Виктор Таранов признался, что всё началось, когда он начал выполнять задания своего зятя — кадрового сотрудника СБУ Леонида Головко. Перевозкой вооружённых людей и организацией схрона с оружием занимался егерь Лобачук, рассказал собеседник агентства.
"Собрал группу на базе двух егерей — это Лыков Александр и Лобачук Сергей, — чтобы они занимались сбором сведений о перемещении войск на территории. Они занимались сбором таких сведений и передавали их мне. Я эти сведения передавал Головко Леониду, который есть работник СБУ", — рассказал Таранов.
Ранее Лайф писал, что полицейские и Росгвардия задержали под Херсоном украинских диверсантов с оружием. Группа состояла из пяти человек. В ходе обыска были обнаружены тайники с большим арсеналом оружия.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine